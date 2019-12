Petrosino: “Ti voglio dedicare”, iniziativa benefica in ricordo di Carlo Modello per aiutare Arianna Maniscalco

“Ti voglio dedicare…” è una serata in ricordo di Carlo Modello, giovane ragazzo petrosileno scomparso in un incidente stradale qualche mese fa. L’iniziativa si terrà il 5 gennaio prossimo e sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno di un’altra giovane vittima della strada, Arianna Maniscalco, che lotta ancora per continuare le cure riabilitative.

L’evento, sostenuto dal Comune guidato dal sindaco Gaspare Giacalone, si terrà a partire dalle 20.30 al Centro Polivalente “Mons. Ingarra” di Petrosino dove presenteranno Vincenzo Coppola e Vincenzo Accardi; interverrà l’attore marsalese Alessio Piazza. A fine serata il ricavato assolutamente libero, sarà consegnato ai familiari di Arianna davanti al pubblico presente.