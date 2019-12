Piano Pari Opportunità, al via il confronto tra Iacp e sindacati per le donne e le lavoratrici

L’Iacp di Trapani nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ha avviato con le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato all’approvazione del Piano Triennale delle Pari Opportunità e delle azioni positive 2020/2022. Nei giorni scorsi, il Commissario straordinario Fabrizio Pandolfo e il direttore generale Pietro Savona hanno incontrato le rappresentanti di Cgil, Antonella Granello, e Cisl, Delia Altavilla. All’incontro non ha potuto prendere parte per motivi personali la rappresentante della Uil, Antonella Parisi, che per iscritto ha voluto attestare l’adesione della sua organizzazione sindacale ai percorsi che stanno per svilupparsi all’interno dell’ente.

“Mi appresto – dice il commissario Pandolfo – ad adottare la prossima settimana la deliberazione con la quale si approverà il piano triennale che grazie al confronto avuto con le rappresentanze sindacali prevede una serie di iniziative”. “Recependo i loro suggerimenti e le loro proposte – aggiunge il direttore generale Savona – ci apprestiamo a operare per garantire il rispetto di una norma di legge importante, per assicurare benefici e benessere operativo alle donne e comunque al personale che per cause diverse possono vivere momenti di particolare disagio. Il piano è un adempimento da sempre rispettato dall’Iacp sin dall’esordio della normativa, ma intendiamo migliorarlo aprendoci anche alle necessità che potrà avere anche la nostra utenza”. Una volta approvato il piano, questo verrà presentato ufficialmente.