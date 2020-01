Pietro Pizzo: “Craxi uno statista. Marsala gli intitoli una piazza” (VIDEO)

Ricorre il prossimo 19 gennaio il 20° anniversario della morte di Bettino Craxi. Al leader socialista deceduto in Tunisia dopo essersi sottratto alla giustizia italiana, il regista Gianni Amelio ha dedicato il suo ultimo film “Hammamet”, che proprio in questo week end è in programmazione in molte sale italiane. La pellicola e l’anniversario hanno riaperto il dibattito sulla figura di Craxi, legata ad una stagione politica e giudiziaria estremamente controversa. Tra i principali esponenti del socialismo negli anni ’80 c’era anche l’ex senatore marsalese Pietro Pizzo, che ha inviato una nota al sindaco Alberto Di Girolamo e al presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, in cui reitera la proposta di omaggiare l’ex segretario del Psi con un’intestazione toponomastica. “Sottopongo alla vostra attenzione – scrive Pietro Pizzo – l’idea di intitolare a Bettino Craxi il largo antistante il Monumento ai Mille, in occasione del ventennale della sua scomparsa. Craxi, riconosciuto grande statista, è venuto a Marsala da Presidente del Consiglio a porre la prima pietra del suddetto monumento. Il Presidente Craxi è stato parecchie volte nella nostra città, che amava tanto, anche da segretario del Partito Socialista Italiano. Ove ciò non fosse possibile, vi invito a valutare la possibilità di intitolare un’altra piazza alla memoria di questo statista”.