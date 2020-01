La Polizia Municipale di Marsala celebra la Madonna della Cava il 19 gennaio

Anche quest’anno la Polizia municipale di Marsala celebrerà la sua Festa. Lo farà, come è ormai tradizione, il prossimo 19 gennaio, ricorrenza della Patrona della Città, la Madonna della Cava. Il programma prevede alle ore 9.30 la Celebrazione eucaristica in Chiesa Madre presieduta dal Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, e successivamente presso la sala convegni del Comando della Polizia Municipale in via Ernesto Del Giudice, i saluti del sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, cui farà seguito l’intervento della Comandante del corpo della Polizia Municipale, Michela Cupini.