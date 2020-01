Si è concluso “Il Presepe più bello Città di Marsala”: ecco tutti i vincitori

Si è conclusa la XIV edizione del “Il Presepe più bello – Città di Marsala”, domenica con la premiazione al Complesso San Pietro. Primo posto per Stefano Titone di contrada Cardilla, seconda Brigitte Giannone di contrada Santa Venera e terzo Angelo Urso di Fossarunza; al quarto posto Maria Pia Sciacca di via Dante Alighieri, al quinto Andrea Galileo di via Roma e al sesto Claudio Rallo di Dammusello. Il presepe più cliccato on-line (902 like) è stato quello realizzato da Francesca Genna, in contrada Ponte Fiumarella; secondo con 749 like, il presepe di Rosalba Sciacca.

Sono stati assegnati i Premi di Categoria: per il Presepe più bello a Scuola ha vinto quello del plesso Gabelli dell’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino”; per la categoria “Originalità” premio al presepe realizzato da Rosalba Catalano; nella Categoria “Più Green” ha vinto Giuseppe Maggio di contrada Ettore Infersa; per il presepe “più realistico” riconoscimento a Francesca Genna di Ponte Fiumarella; il premio “Più Young” è andato a Giuseppe Sciacca di Ponte Fiumarella; per la categoria “Della Fratellanza” premio ad Anca Dora Maria Emma del centro storico; mentre il “Più Artigianale” intitolato ad “Anna Maria Licari” è stato il presepe della Clinica Morana.

Ph. Angelo Barraco