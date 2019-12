Favignana: la Pro Loco Egadi sollecita il Consiglio Comunale ad invitare il Presidente di Airgest

Con una nota inviata al Presidente del Consiglio Comunale di Favignana Ignazio Galluppo, il Presidente della Pro Loco Isole Egadi Massimiliano Saladino sollecita il consiglio comunale affinché venga invitato, anche nel massimo consesso civico favignanese, il Presidente dell’Airgest Salvatore Ombra. “Abbiamo seguito con molta attenzione” – dichiara Saladino – “l’importante attività divulgativa del Presidente Ombra, che nelle ultime settimane è stato invitato da diversi consigli comunali della provincia di Trapani a relazionare sullo stato dei fatti in merito all’azione di rilancio dell’Aeroporto di Trapani”.

Lo stesso Ombra qualche giorno fa ha dichiarato: “Attendo di essere invitato dai restanti 20 comuni per spiegare come la spinta decisiva per le compagnie aeree siano solo gli investimenti che siamo disponibili ad offrire, i servizi che possiamo dare. Individualismi e campanilismi devono lasciare spazio al gioco di squadra, unica formula vincente se vogliamo che il 2020 sia per noi l’anno della svolta”.

Infine Ombra si rivolge alla complicità di cittadini, comitati e stampa:«Chiunque con i propri mezzi è chiamato a sollecitare le amministrazioni affinché si comprenda che nel futuro dell’aeroporto risiede il futuro del nostro territorio, delle nuove generazioni, dei nostri figli, oggi, costretti ad andare via. L’aeroporto è “uscito dal coma” è vero, ma è sempre in pericolo di vita, e solo un continuo e determinato gioco di squadra potrà finalmente rianimarlo».

Allora la Pro Loco Isole Egadi accoglie l’appello del Presidente Ombra e visto che ad oggi non è stato ancora invitato a Favignana, ha pensato di sensibilizzare il Presidente del Consiglio Comunale Galluppo , affinchè questo accada .