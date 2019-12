Calcio: un pullman da Marsala per la sfida col Palermo del 5 gennaio

Prestigiosa e delicata gara per il Marsala calcio che domenica, 5 gennaio, alle ore 14.30, affronterà al Renzo Barbera il Palermo, per la prima partita del girone (I) di ritorno del Campionato di Serie D. Per non far mancare il sostegno ai calciatori in maglia azzurra un gruppo di sportivi, aiutati da alcune attività commerciali, hanno messo a disposizione dei tifosi in forma gratuita un pullman per questa imminente sfida di Campionato.

Quanti vogliono unirsi (le richieste sono tantissime) possono contattarci per vivere tutti assieme una domenica di passione tinta d’azzurro contro un avversario di prestigio con cui la nostra tifoseria è gemellata.

Per contatti: Tabaccheria Parisi di C.da Bosco tel. 0923.968063