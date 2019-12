Rotatoie, orari Asu e regolamenti, tutti i punti approvati dal Consiglio comunale di Marsala

Ad avvio di seduta, presenti 23 consiglieri, il presidente Enzo Sturiano ha chiesto la collaborazione dell’Aula per trattare e votare importanti atti per la vita amministrativa dell’Ente. Lo stesso Sturiano, pertanto, ha chiesto il prelievo di ben nove punti dell’Ordine del Giorno, su cui il Consiglio si è espresso favorevolmente. La discussione ha prima avuto per oggetto il “Regolamento generale delle Entrate comunali” contenente, tra l’altro, rateizzazioni di pagamento tributi più favorevoli ai cittadini e poi la “Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/20121” che, come ha affermato il vice sindaco Agostino Licari, consente la già prevista integrazione oraria ai contrattisti stabilizzati, nonché agli “Asu”: entrambi gli atti sono stati approvati all’unanimità.

Esito favorevole anche per i quattro debiti fuori bilancio prelevati e per un atto di indirizzo legato al punto 72, proposto in sede di discussione nella competente Commissione. Registrata l’approvazione del Consiglio anche per altre due deliberazioni: “Realizzazione di una rotatoria presso l’incrocio di contrada Cutusio” e “Acquisizione immobile angolo via Itria – via Libertà con sistemazione incrocio”. La seduta è poi proseguita con la discussione del punto 18 “Revisione periodica delle Partecipate del Comune in Società, Enti e Organismi, con riferimento all’anno 2018”.

Sull’atto, che obbliga, a talune condizioni, a recedere dalle partecipate con passività, dopo avere reso noto il parere contrario della competente Commissione, sono intervenuti i Consiglieri Arcara, Flavio Coppola, Ingrassia, Galfano, Sinacori e Nuccio. Il punto su cui si sono soffermati gli interventi ha riguardato, soprattutto, il rammarico per il recesso dal Campus Biomedico, nonché per la rimodulazione dei Centri Studi Risorgimentali e Fenici. Al termine della discussione e del voto di approvazione dell’atto, il presidente Sturiano – a nome del Consiglio comunale – ha chiuso l’ultima seduta del 2019, augurando a tutti Buon Anno.