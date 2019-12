Ai Salesiani di Marsala il progetto per conoscere gli enti di carità che operano sul territorio

La parrocchia Maria Ss. Ausiliatrice Salesiani di Marsala ha accolto la prima tappa del progetto “Il bene si chiama carità: il racconto si fa prossimo”, promosso dal giornale diocesano “Condividere”, Fisc (Federazione italiana stampa cattolica) e Sovvenire. La parrocchia ha aperto i suoi locali al primo appuntamento del progetto che vuole raccontare e far conoscere l’operato sociale e caritatevole dei vari enti del settore. Lo stand è stato allestito nell’oratorio, con la proiezione dei video-reportage che raccontano – con l’ausilio dei new media – quanto viene fatto per i più poveri e indigenti nella mensa della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus a Mazara del Vallo, le case di accoglienza marsalesi, il MpV di Mazara, la Caritas parrocchiale di Castelvetrano e l’assistenza agli ammalati e agli anziani della comunità cristiana dell’isola di Pantelleria. Prossima tappa del progetto sarà il Convegno diocesano, il 3 e 4 gennaio, presso l’hotel President di Marsala.