Scavi di San Girolamo: il sito… cade a pezzi

L’area archeologica di San Girolamo, in pieno centro a Marsala, è sempre più abbandonata. Le lastre di vetro del recinto, che erano rotte e divelte, sono state sostituite in alcune parti da assi di legno, mentre la cartellonistica con le spiegazioni del sito stanno letteralmente cadendo a pezzi.

Più volte diversi cittadini ed associazioni sono intervenuti per richiedere maggiore attenzione del sito, come ad esempio l’ispettore Elio Piazza del Centro Studi Risorgimentali Garibaldino. Ma niente, nel tempo la situazione non è cambiata ma peggiorata e in più l’area è davvero completamente al buio.