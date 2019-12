Scoperte e nuove frontiere, ecco la Scienza del 2020

Grosse novità e grandi scoperte sono previste per il 2020 nel campo scientifico. Sono infatti 4 le missioni previste per raggiungere Marte nel 2020: in luglio è previsto il lancio di Mars 2020 della Nasa, con il rover destinato a raccogliere campioni di roccia da riportare a Terra in futuro; sempre nel luglio 2020 è atteso il lancio della missione ExoMars 2020 delle agenzie spaziali europea (Esa) e russa (Roscosmos) con il rover Rosalind Franklin che cercherà tracce di vita a due metri di profondità; ancora in luglio gli Emirati Arabi prevedono di lanciare Mars Hope, la loro prima sonda nell’orbita marziana, e in agosto sarà la volta della missione cinese Huoxing-1, che libererà un piccolo rover.

Grandi novità anche per le scienze della vita: si punta a ottenere il primo lievito artificiale, Synthetic Yeast 2.0, il cui Dna è interamente progettato al computer.

Attese anche sul clima, con la conferenza COP26 prevista in novembre nel Regno Unito, a Glasgow, in cui i paesi dovranno presentare i loro programmi per ridurre le emissioni di gas serra.

Novità in arrivo anche nel campo dell’energia pulita, con le aziende che prevedono di commercializzare pannelli solari a base di perovskite, mentre la Toyota prevede di presentare il prototipo di un’auto con batterie agli ioni di litio di nuova generazione, dalla durata maggiore.