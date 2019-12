A Scuola di Open Coesione, il Commerciale di Marsala studia e monitora il Baglio Anselmi

Il Commerciale “Garibaldi” di Marsala partecipa al percorso didattico “A Scuola di OpenCoesione (ASOC)”, un progetto finalizzato a promuovere nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole. Si tratta di realizzare una ricerca che approfondisca le caratteristiche socio-economiche, ambientali e culturali del proprio territorio. La classe III C SIA diventa il Team “Garibaldi’s Watchers” e, in questo percorso, acquisirà nuove competenze digitali, di statistica e di data journalism, scoprendo come vengono spesi i fondi pubblici nella nostra città.

“Il progetto scelto per il nostro monitoraggio è quello relativo alla valorizzazione e all’adeguamento impiantistico del Museo Archeologico Regionale ‘Baglio Anselmi’, nella convinzione che il turismo possa realmente diventare un volano della nostra economia” dichiarano i portavoce del team, supportati dalla preside Loana Giacalone, dalle docenti-tutor Antonella Milazzo e Antonietta Bonafede, da Europe Direct Trapani con Marta Ferrantelli, dall’Istat e dal Collegio dei Rossi. “Il nostro obiettivo – dicono gli studenti – è far conoscere i punti di forza e le criticità di uno dei gioielli della nostra Città. Speriamo così di dare un contributo alla nascita della Marsala del futuro”.