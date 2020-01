Progetto “Sinergie” dell’Anci: finanziato il progetto dei Comuni di Trapani e Alessandria

Risultano in graduatoria con il punteggio di 75 e ammessi a finanziamento, sull’avviso pubblico “SINERGIE” dell’Anci, i Comuni di Trapani e Alessandria con un progetto di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione di interventi condivisi di innovazione sociale giovanile. L’ammontare complessivo delle risorse stanziate, pari a euro 1.980.000,00, consentono il finanziamento dei primi 9 progetti.

Il progetto di €. 278.500,00 presentato dal Comune di Trapani gemellato al Comune di Alessandria – collocatosi al terzo posto con il punteggio 75 a pari merito con i comuni di Mantova e Ravenna – prevede la creazione di un sistema/polo fisico territoriale permanente di progettazione partecipata con i giovani in ambito di (Ri)Generazione Urbana e la riqualificazione urbana di specifiche aree del territorio di Trapani e di Alessandria mediante l’attivazione di modelli di network giovanili, start up di impresa e di co-progettazione. “Con queste risorse – spiega il Sindaco Tranchida – lavoreremo in “Sinergia” con alcune realtà associative e istituzionali del territorio per la realizzazione di interventi di innovazione sociale attraverso il Progetto TRAPANI Nuove (Ri)Generazioni Urbane”.

“Si prevede di attivare – dichiara l’Assessore Patti – un Polo di progettazione giovanile permanente di tipo partecipativo, area di co-working; sala riunioni, laboratori, mostre; foresteria con locali destinati ad alloggi temporanei per studenti (provenienti anche dalla città di Alessandria), designer, architetti, ricercatori e giovani imprenditori che dimostrino la volontà di attivazione all’idea progettuale del territorio trapanese”. I luoghi interessati dal progetto saranno, per il Comune di Trapani, inizialmente, la “Casina delle Palme” e l’Immobile “Principe di Napoli” e successivamente, attraverso l’attività propulsiva delle associazioni giovanile e dei professionisti coinvolti, si estenderà su tutto il territorio del Comune di Trapani.

Lunedì 13 gennaio primo incontro operativo con i partner che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per lo svolgimento delle attività progettuali che sono: Unione degli Assessorati alle Politiche Socio Sanitarie e del Lavoro; Società Cooperativa Sociale Badia Grande; Associazione Trapani per il Futuro; Associazione Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese Associazione Politico Culturale AGORA’; APS Don Bosco con i giovani. Alle attività saranno invitati a partecipare i giovani del territorio tramite “call”.