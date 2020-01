Solidarietà a Marsala: raccolti duemila euro per i bambini di don Mario Pellegrino

Il Centro Diocesano per le Confraternite della Diocesi di Mazara del Vallo e le quattro Confraternite di Marsala del Vallo hanno dato vita alla 2^ Edizione della manifestazione “Una tombola per i bambini di Don Mario”. L’iniziativa a scopo benefico è stata organizzata da Ariana Marino (Delegato Diocesano per le Confraternite) e dai quattro priori di Marsala, Gianluca D’Amico (Sant’Anna), Anna Maria D’Antoni (Santissimo Sacramento), Nino Guercio (Addolorata) e Davide Tumbarello (Immacolata) con il supporto di fedeli e sponsor. Presenti, fra gli altri, anche i sacerdoti Don Marco Renda (Arciprete di Marsala), Padre Mariano Narciso (Rettore del Santuario dell’Addolorata), Don Angelo Grasso (Parroco della Chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice), Don Daniele Donato (vice parroco della Chiesa Madre); nonché il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, la responsabile dei giovani missionari, Maria Mezzapelle e la Presidente del Lions Club di Marsala, Vitalba Pipitone. Ad animare la tombola Maurizio Favilla che recentemente ha festeggiato i 50 anni di carriera artistica.

“Desidero ringraziare tutti quanti hanno preso parte a questo momento di fraternità e di beneficenza e primi fra tutti Maria Pia e Giuseppe Pellegrino, genitori di Padre Mario, che ci hanno onorati della loro presenza – sottolinea Arianna Marino. L’intero ricavato, duemila e 58 euro, li invieremo a Don Mario, il nostro concittadino che da padre comboniano opera in una delle zone più difficili dell’Africa: il Sud-Sudan”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati proposti, dai ragazzi Missionario che operano ai salesiani un video sull’attività svolta da Don Mario, un balletto ed è stata anche letta una nota di Don Mario, felicissimo e grato al Signore per questa scelta di vita finalizzata alla evangelizazione ma anche all’aiuto umanitario nei confronti di tanti bambini e ragazzi che hanno tantissime difficoltà di sopravvivenza e istruzione.