Spaccio di droga ad Alcamo, arrestato un giovane

Nello specifico, i militari della Stazione di Castellammare del Golfo hanno tratto in arresto Pietro Miceli un disoccupato di 25 anni, nativo di Partinico.

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma, che stavano eseguendo un posto di blocco nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, mentre percorreva la strada statale 731 a bordo della propria autovettura.

Fermato il veicolo ed identificato il soggetto a bordo, i Carabinieri hanno notato un modo di fare eccessivamente nervoso da parte del Miceli e, insospettiti, hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi, procedendo alla perquisizione dell’uomo e del veicolo su cui viaggiava. L’intuizione dei militari, avvezzi a riconoscere determinati atteggiamenti, si è rivelata esatta, infatti, nell’occasione sono stati rinvenuti, abilmente occultati all’interno dell’abitacolo, 350 grammi di marijuana e la somma di 850 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta frutto dell’attività illegale posta in essere e che, per tanto, è stata sottoposta a sequestro penale unitamente allo stupefacente. In aggiunta, nella disponibilità del giovane, sono stati rinvenuti e, contestualmente sequestrati, due coltelli a serramanico.

A seguito dell’arresto, l’uomo è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Alcamo per le formalità di rito e, successivamente, tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione svolta rientra nell’ambito di una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Infatti, solo pochi giorni prima i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un uomo sorpreso con ben 10 dosi di cocaina nel territorio alcamese.