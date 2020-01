Sportelli Antiviolenza, i sindaci del Distretto 50 sottoscrivono un protocollo di rete

I sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 50 hanno sottoscritto il protocollo di rete per gli sportelli Antiviolenza Femminile finanziati dalla Regione Siciliana.

L’incontro si è svolto nei giorni scorsi presso la Sala Sodano di Palazzo d’Alì.

Sul tavolo una proposta progettuale con l’obiettivo di definire linee di azione ed interventi finalizzati alla prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere verso le donne, tenendo conto anche delle strategie già sperimentate dalla rete inter-istituzionale “#Nonsolo25”, si articolerà a livello distrettuale su tutto il territorio.

Tra i protagonisti del progetto ci sarà anche l’associazione AL Plurale che ha ottenuto il finanziamento per un anno, con possibilità di rinnovare per un ulteriore anno l’avvio di attività a sportello, finalizzata alla comunicazione e diffusione di strumenti a sostegno delle vittime violenza di genere.

Alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida, capofila del D50, si è inoltre sottoscritta l’intesa per coordinare con la Prefettura tutti gli sportelli antiviolenza presenti sul territorio.

“Ancora un passo concreto verso il sostegno alle donne vittime di violenza. Uno dei piu’ importanti obiettivi del nostro programma di governo – afferma il vice Sindaco Abbruscato -. Obiettivi perseguiti con determinazione che non vogliono e non possono essere solo mera solidarietà, ma fatti concreti per la crescita sociale del nostro territorio”.