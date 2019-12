La (de)riva dello Stagnone: rifiuti ingombranti nella spiaggetta

La (de)riva dello Stagnone. Ancora rifiuti abbandonati da cittadini incivili che lasciano nella spiaggetta della Riserva i propri oggetti da buttare via. Con l’anno nuovo si sa, le cose vecchie si buttano, ma c’è anche un calendario di raccolta porta a porta da rispettare, oppure ci sono le isole ecologiche. E per i rifiuti ingombranti un numero al quale telefonare per il ritiro direttamente a casa.

Materassi, bottiglie, spazzatura varia, persino mastelli, gli stessi mastelli per il deposito dei rifiuti porta a porta. Lo Stagnone di Marsala sembra davvero abbandonato a se stesso, senza una scerbatura, con gli steccati ormai rotti, le strade dissestate per tutto il litorale, i moli interdetti dalla Guardia Costiera.

Provincia, o meglio Libero Consorzio di Trapani e Comune di Marsala dovranno presto incontrarsi per discutere della Riserva, delle competenze, degli interventi urgenti da fare, o si perderà la parte paesaggisticamente più bella non solo della Sicilia Occidentale ma di tutto il mondo.