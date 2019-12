Tagli a Birgi, le reazioni. Ombra: “Colto di sorpresa”. Il comitato pro aeroporto: “Ennesimo voltafaccia della politica”

Si susseguono le reazioni alla notizia del taglio di 4,6 milioni da parte della Regione nei confronti dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. È una notizia che mi coglie di sorpresa – commenta il presidente di Airgest Salvatore Ombra – ma non blocca il mio operato, e la mia reazione immediata. Stiamo lavorando per comprendere e impedire che venga a crollare tutta l’impalcatura che abbiamo costruito a difesa del nostro Aeroporto, con conseguenti danni irreparabili sul piano industriale necessario al rilancio del ‘Vincenzo Florio’. Attendiamo la 5^ Commissione che si riunisce oggi alle ore 15 per dare il parere sull’iter procedurale e intanto abbiamo coinvolto immediatamente tutti i deputati della nostra provincia e l’Assessore regionale al Turismo affinchè seguano con rigorosa attenzione quanto si sta verificando. La nostra è stata una corsa a ostacoli continua: non possiamo permettere che le somme destinate ed erogate ad Airgest non siano quelle necessarie e tanto attese, anche nel rispetto degli impegni già presi con le compagnie aeree. Il taglio della Regione annunciato per Birgi non può non essere contrastato e scongiurato, anche con l’aiuto immediatamente chiesto ai politici del nostro territorio”.

Durissima la nota del comitato per il Monitoraggio e la Salvaguardia dell’Aeroporto di Trapani, che manifesta “sdegno” per quello che viene considerato “l’ennesimo voltafaccia della politica nei confronti del territorio trapanese”.

Scrivono i componenti del Comitato: “Il taglio di 4,6 milioni di euro, promessi all’aeroporto di Trapani e al territorio per uno scatto di reni che desse dignità, lavoro e sviluppo rappresenta l’ennesima diegesi narrativa del teatrino dei pupi politicanti in salsa siciliana. Quel teatrino dove mascherine, travestite da grandi statisti, sprecano parole e onorabilità per ciarlare di parole a cui difficilmente corrispondono i fatti. E’ ovvio che senza quei denari, peraltro deliberati e già approvati, il piano industriale di Airgest salta in aria e l’aeroporto si avvia verso una repentina morte, così come alla morte sia avvia il tessuto economico trapanese ormai boccheggiante. E, a questo punto, ci tocca scomodare il Treccani quando, al lemma “cialtrone” indica “persona volgare e spregevole, arrogante e poco seria, trasandata nell’operare, priva di serietà e correttezza nei rapporti personali, o che manca di parola nei rapporti di lavoro”. Diventerà bellissima. Forse … ma al prossimo giro elettorale, sicuramente non con il nostro voto!”.