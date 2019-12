Tagli Airgest, Stefano Pellegrino ottimista: “La Commissione ha approvato il piano di sostegno”

Oggi in Commissione Cultura, formazione e lavoro all’Ars è stato espresso parere favorevole al piano di sostegno per lo sviluppo degli aeroporti di Trapani-Birgi e Comiso. Una notizia che arriva in seguito a ore convulse, segnato dal dimezzamento dei fondi previsti dalla Regione per Airgest.

Il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Stefano Pellegrino, anche da Milano, dove si trova per motivi di salute, ribadisce la sua posizione in prima linea nel processo di rinnovamento dell’aeroporto trapanese. “Il rilancio di un territorio passa attraverso la garanzia e la salvaguardia di una continuità infrastrutturale che assicuri lo sviluppo economico, sociale e turistico non solo di una porzione della Sicilia, ma di tutto il Mezzogiorno”.

“La situazione in cui versa il bilancio regionale a seguito del disavanzo individuato dalla Corte dei Conti – conclude il Parlamentare – non può penalizzare un’opera come l’aeroporto di Birgi. Il suo scalo riveste un ruolo strategico per combattere il caro voli che stritola il nostro territorio, con tariffe per tratte nazionali che superano anche i 500 euro. Con il parere positivo in V Commissione, l’iter procedurale può e deve procedere speditamente, affinché si garantisca un progetto di sviluppo che miri anche all’attivazione di nuove risorse”.