“L’universo femminile” di Teresa Lonobile dal 4 al 18 gennaio al Convento del Carmine

La mostra personale dal titolo “Primo Piano. L’universo femminile di Teresa Lonobile”, a cura di Gianna Panicola e Luca La Porta, ideata e coordinata da Nello Basili, verrà inaugurata sabato 4 gennaio, alle ore 18.00, presso il Convento del Carmine di Marsala. Trentacinque ritratti femminili, presentano la donna, in “primo piano”, con particolare attenzione al viso sempre truccato e riccamente ornato, allo sguardo e ai suoi effetti su chi guarda.

Dal testo di presentazione della curatrice: “Complessa nella sua essenza, articolata nella sua composizione, immensa nella sua espansione, varia nel mostrarsi in ‘primo piano’. Nell’universo femminile di Teresa Lonobile, la donna è sempre in “primo piano” in tutti i sensi. E’ il taglio di inquadratura per ritratto, scelto appositamente per concentrare tutta l’attenzione sul volto, ad accentuarne i tratti, con la linea e con il trucco. È la sua posizione acquistata, con il tempo, nella famiglia, nella società, nel lavoro, con forza, determinazione e sacrificio”.

Sabato 4 gennaio, conosceremo Clorinda, Saveria, Abena, Addolorata, Nina, le sorelle di Alfonso e … Teresa Lonobile.

Interverranno il critico d’arte Luca La Porta e il drammaturgo Claudio Forti.

Opening sabato 4 gennaio 2020, ore 18.00

Convento del Carmine, Piazza Carmine, 1 – Marsala

Orari di visita: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19

Per informazioni giannapanicola@hotmail.it