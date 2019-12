Unione Ciechi e Comprensivo “Luigi Sturzo” insieme oggi in un concerto di Natale

Si svolgerà oggi, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e dal Movimento Apostolico Ciechi, il tradizionale concerto natalizio in collaborazione con il Comprensivo “Luigi Sturzo”, si terrà nell’Auditorium della scuola di via Trapani. Il concerto, che avrà inizio alle ore 17, consisterà nell’esibizione del gruppo “I punti di vista”, composto da musicisti ipovedenti e non vedenti. Il gruppo si esibirà in un gemellaggio con i ragazzi dell’Orchestra dell’Istituto. Previsti in scaletta, canti di Natale.