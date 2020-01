Unioni civili a Marsala: manifestazioni di interesse alla ricerca di locali per celebrazioni

Pubblicato all’Albo del Comune di Marsala l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse da parte di proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive, edifici, ville, di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio del Comune di Marsala, per la concessione in comodato gratuito di un locale idoneo per la sola celebrazione di Matrimoni ed Unioni civili. L’avviso a firma del Dirigente del Settore Nicola Fiocca e della vicaria Matilde Adamo, prevede specificatamente un comodato d’uso gratuito della durata di tre anni.

Avviso qui: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29295

Gli interessati debbono presentare la loro manifestazione d’interesse utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, entro e non oltre le ore 13,00 del prossimo 7 febbraio. Per la celebrazione di matrimoni, in quanto cerimonie pubbliche, i locali dovranno essere accessibili alle persone , possedere i requisiti di idoneità di carattere urbanistico previsti dalla legge e dovranno essere adeguatamente arredati. L’Amministrazione, trattandosi di avviso a titolo esplorativo, si riserva, a suo insindacabile giudizio di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte fosse ritenuta idonea. Chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti o presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Marsala ubicati in via Garibaldi o telefonando allo 0923993384.