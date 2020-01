Prima gara dell’anno e prima vittoria per la Pallacanestro Marsala

Sabato sera molto combattuto sul parquet del PalaMedipower. La Pallacanestro Marsala ha saputo tener testa alla compagine di Bagheria ’92, ma non con poche difficoltà. Un risultato ballerino dovuto probabilmente ad alcuni cali di concentrazione di Frisella e compagni. Il copione è stato lo stesso più o meno per tutta la gara: i lilibetani che prendono le distanze e gli avversari che recuperano, buttando al macero quelli che erano i buoni propositi dei ragazzi di coach Grillo, cioè di chiudere la partita con largo anticipo. I falli non sono mancati, anche i tecnici. L’assenza di Dosen forse si è fatta sentire in alcuni momenti. La tenacia dei marsalesi ha prevalso su una squadra ben messa in campo, ma che ha obiettivi ben diversi dagli avversari che ha affrontato.

La classifica adesso registra Svincolati Milazzo a punteggio pieno con 20 punti. Seguono ben 5 squadre, fra le quali la compagine allenata da Grillo, con 12 punti. Seguono le altre. Prossima gara per la Nuova Pallacanestro Marsala domenica 12 gennaio a Cefalù.